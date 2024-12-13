По словам военного, людей, которые мешают мобилизации, надо жестко останавливать.

На мобилизацию, дезертирство и самовольное оставление части (СЗЧ) большое влияние имеют коррупционные скандалы, которые имеют место в Украине, и личность командиров. Такое мнение в интервью Укринформу высказал Дмитрий Финашин, Герой Украины и офицер НГУ с позывным "Финн".

По его словам, командир подразделения играет очень большую роль в СЗЧ. На собственном примере он объясняет, что, даже будучи мотивированным и готовым отдать жизнь за идею, начинаешь сомневаться, когда видишь, что командир действует непрофессионально. Зато хороший командир создает в подразделении здоровый климат.

"Хотя я и мотивированный боец, готов умереть за свою идею, однако, когда встречаю человека, который абсолютно не профессионально тобой руководит (а твоя жизнь зависит от него), то возникают вопросы... Командир играет чрезвычайно большую роль в климате коллектива. Если он заточен на то, чтобы его личный состав был обучен, мотивирован, то он будет набирать тех бойцов, которые будут действительно качественные", - говорит "Финн".

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Он добавляет, что к таким командирам люди идут охотно, ведь солдаты уверены, что задачи будут тщательно спланированы, обеспечены разведкой, огневым прикрытием, и их выполнение будет максимально эффективным. Такой командир не только правильно организует боевые действия, но и обеспечит постоянное обучение, будет привлекать специалистов для повышения квалификации бойцов - потому что не все удается изучить в учебном центре, но это можно сделать уже непосредственно на войне. Как отмечает военный, от умного командира обычно никто не хочет убегать.

"К нему будут хотеть прийти люди, зная, что этот дядя меня не отправит на какой-то глупый, абсолютно не обдуманный, не спланированный, не разведанный штурм. Он сначала сядет с людьми, которые за это получают деньги, на это обучены, и они спланируют полностью операцию, на все посмотрят, все разведают. Будут огневое прикрытие, наблюдение, - и вы, скорее всего, выполните эту задачу", - пояснил офицер.

Он считает, что пока непонятно, как решить проблему СЗЧ. Все нарушения закона решить через тюрьмы - не выход, потому что это быстро переполнит пенитенциарные учреждения. Есть те, кто считает: лучше отсидеть в тюрьме, чем идти на войну. "И что с ними делать?", - замечает военный.

Офицер констатирует, что сейчас есть серьезная проблема в обществе. В соцсетях распространяются материалы о том, как избежать службы: инструкции, контакты, маршруты. Недавно он видел видео, где "юрист" советовал только что мобилизованным бежать через забор и возвращаться домой. Это подрывает мобилизацию. Таких людей надо жестко останавливать, закрывать их ресурсы, ведь они работают на врага под видом правозащитников.

"Тот чудик сидит и рассказывает: привели в военкомат - перепрыгни через забор, беги домой. Ему говорят: а что, так можно? А он отвечает: если бы так все делали, то уже бы война закончилась. Ты сидишь, аж глаза вылупил, - это человек, который за деньги предоставляет такие консультации, - и думаешь: а чем бы война закончилась, не хотел бы ты рассказать, если бы все так делали: через забор прыгали и бежали по домам? Это просто какие-то коллаборационисты, работающие на врага и берущие за это деньги под предлогом правозащитности", - подчеркивает Финашин.

Кроме того, как подчеркивает военный, на мотивацию бойцов влияют коррупционные скандалы. Это порождает недоверие к власти, которая должна пресечь действия преступников. Сложно убедить солдата рисковать жизнью, когда он видит, что кто-то другой "договаривается" и избегает службы. Бойцы задаются вопросом: за что они должны умирать.

"Он будет смотреть и думать: а нафиг я буду здесь умирать, если через несколько месяцев все договорятся и война закончится, я лучше доживу до этого момента, отбегу назад немножечко и посижу в следующей посадке или в следующем селе, которое когда-то было селом, а теперь это - фундаменты. За что я буду умирать? За то, чтобы там кто-то другой от армии отмазывал? Вот так мы местами проваливаем фронт...", - акцентирует военный.

Ранее Дмитрий Финашин -отмечал, что в Украине недопустимо отношение определенного количества мужчин к службе. По его словам, отсутствие мотивации среди граждан на человеческом уровне у него вызывает возмущение, потому что он сам в 21 год пошел в армию, и отдал лучшие годы службе, а затем - войне. Он отдал здоровье за страну, а в ответ видит людей, которые избегают мобилизации и называют нападение РФ "войной политиков".

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