У некоторых военных не было возможности оставаться в частях из-за издевательств.

Значительная часть случаев самовольного оставления частей (СОЧ) обусловлена именно физическим и моральным издевательствами в воинских подразделениях.

Об этом рассказала народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в эфире "Киев24".

"Действительно значительная часть СОЧ обусловлена тем, что к военнообязанным, которых мобилизовали, отношение в тех или иных воинских подразделениях такое, что заставляет их идти в СОЧ. Потому что речь идет о невозможности оставаться в части или подразделении. И такие случаи есть, их необходимо расследовать", - подчеркнула она.

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При этом Фриз подчеркнула, что необходимо принимать неотложные меры, чтобы подобные позорные явления в армии не становились "публичным позором для всех Вооруженных сил Украины".

По ее словам, на сегодня не работает эффективно так называемая "горячая линия" в Министерстве обороны по поступлению жалоб от военных. Фриз считает, что также не работает механизм защиты военнослужащих, а возможно даже имеет место заговор для покрытия таких фактов.

Издевательства над военными в 211-й бригаде - что известно

Как сообщал УНИАН, в социальных сетях и в СМИ говорилось о случаях издевательств над военными в армии. Недавно была обнародована информация, что в 211-й понтонно-мостовой бригаде военнослужащих, которые злоупотребляли спиртными напитками, раздевали догола и бросали в ямы, чтобы те протрезвели. При этом у них требовали деньги за то, чтобы выпустить.

Из-за масштабных издевательств над солдатами в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ начато уголовное производство. ГБР расследует возможные факты неуставных отношений должностными лицами подразделения.

Говорится, что специалисты бюро будут исследовать материалы, собранные в ходе служебных проверок бригады Главной инспекцией Министерства обороны Украины. Также будут изучать сообщения в медиа и социальных сетях об издевательствах над бойцами.

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