Дезертиров было бы меньше, если бы новичков направляли в подразделения, где еще есть опытные ветераны, способные передать боевой опыт.

Дефицит солдат стал критической проблемой для Сил обороны Украины. Проблему пытаются решать привлечением большего количества боевых роботов, но полноценно заменить людей этим невозможно, пишет польская газета Wyborcza.

"Там огромный дефицит людей и, я думаю, это касается всех подразделений. В той пехоте, которую я представляю, нехватка является критической", - анонимно сказал изданию один из украинских фронтовых командиров.

По его словам, нехватка людей является одной из главных причин российского продвижения на фронте в последние месяцы. Второй большой проблемой является отсутствие хорошо подготовленных оборонительных позиций, что дополнительно увеличивает потери среди защитников и уменьшает потери наступающего врага.

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Поскольку украинские солдаты истощены из-за отсутствия замены, кроме боевых потерь добавляются многочисленные случаи самовольного оставления подразделений. По данным СМИ, с января по октябрь было зарегистрировано 100-150 тысяч случаев самовольного оставления подразделений и дезертирства.

"В отдельные периоды количество покинувших часть было больше, чем количество погибших и раненых. Около 10% вернулись", - рассказывает украинский командир.

Военный отмечает, что пополнения должны поступать в войска постоянно, а не тогда, когда в подразделении остается очень мало людей. По его словам, кроме базовой подготовки в учебном центре важна передача реального боевого опыта от ветеранов к новичкам непосредственно в боевом подразделении. Именно поэтому важно пополнять новобранцами подразделения тогда, когда там еще есть достаточное количество опытных бойцов.

Если этого не делать, тогда новые солдаты "захлебываются огнем", не оказывают сопротивления и убегают с поля боя, говорит военный. В частности он привел пример, когда один раненый россиянин захватил позицию, где находились трое украинских бойцов-новичков: потому что только один из них сопротивлялся.

Но есть и другие примеры, которые подтверждают тот же тезис: передача опыта напрямую от ветеранов является жизненно необходимой.

"У нас была ситуация, что мы почти сразу нескольких ребят, которые приехали к нам летом, отправили на позиции. Но опытный солдат был с ними четыре дня, пока его не ранило. Этого было достаточно и впоследствии они достаточно хорошо выполняли задачи самостоятельно", - рассказал офицер.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина потеряла почти половину захваченных территорий в Курской области. Россияне имеют "огромное" преимущество почти во всем - в людях, артиллерии, машинах - и переключаются с механизированных на пехотные атаки с мощным эффектом.

Также мы рассказывали, что российские оккупанты продолжают срезать Времовский выступ, что грозит окружению позиций ВСУ. По данным проекта DeepState, самая сложная ситуация наблюдается в районе Большой Новоселки на отрезке Макаровка-Благодатное-Сторожевое.

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