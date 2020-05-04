Перелез и прыгнул: появилось видео самоубийства в Днепре (видео 18+)
16:45, 04 мая 2020Происшествия
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Водолазам пока не удалось обнаружить тело утонувшего мужчины.
Мужчина прыгнул задом / скриншот из видео
В воскресенье, 3 мая, в Днепре мужчина спрыгнул с Нового моста в реку и утонул.
Видео инцидента опубликовал «Днепр оперативный».
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На кадрах видно, как мужчина разулся на мосту, перелез через перила и бросился в Днепр. При этом прыжок он совершил, стоя к реке задом. После прыжка рядом с местом инцидента проехали велосипедисты и прошли несколько пешеходов.
Очевидцы инцидента вызвали правоохранителей. Водолазам пока не удалось обнаружить тело утонувшего мужчины.
Как сообщал УНИАН, в Киеве 18-летняя девушка хотела покончить с собой и транслировала событие в соцсеть.
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