В Киеве на мосту девушка хотела совершить самоубийство в прямом эфире

Киевлянку спасли патрульные.

В Киеве 18-летняя девушка хотела покончить с собой и транслировала событие в соцсеть.

Читайте такжеВ Одесской области спасатели сняли с дома голого мужчину с ножомОб этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Отмечается, что патрульные получили вызов от неравнодушных граждан.

«Среди ночи на мосту Метро кричала и плакала девушка. Очевидец происшествия сообщил, что она перелезла перила и похоже, настроена прыгнуть. За считанные минуты на место прибыл экипаж. На перилах моста действительно лежала молодая девушка. Лейтенант полиции Владислав Хизяк и капрал полиции Татьяна Скалацкая среагировали мгновенно – перехватили ее и стащили на землю», – говорится в сообщении.

Успокоившись, девушка объяснила, что пошла на такой поступок из-за неурядиц в любовных отношениях. Все события той ночи девушка транслировала в соцсеть. Патрульные передали гражданку бригаде «скорой помощи».

Ранее УНИАН сообщал, как в Харькове копы спасли девушку, которая хотела покончить с жизнью из-за любви.