Киевские полицейские устанавливают обстоятельства ножевого ранения мужчины на остановке во время посадки в маршрутку.
Правоохранителям поступила информация о том, что на остановке общественного транспорта вблизи станции метро "Левобережная" ножом ранили мужчину, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
На место немедленно выехали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи.
Предварительно установлено, что во время посадки в маршрутное транспортное средство между двумя пассажирами возник внезапный конфликт, в результате чего один из них ударил оппонента ножом в живот.
Читайте такжеВ Киеве обстреляли маршрутку, пострадал водительПострадавшего госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Прохожие остановили злоумышленника и передали правоохранителям. Им оказался уроженец Полтавской области, 1971 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления.
В настоящее время информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции.
После проверки случившемуся будет дана правовая квалификация.
Ранее похожий инцидент произошел в центре Одессы: выходец из Южной Азии на остановке общественного транспорта изрезал ножом девушку и мужчину – бывшую сожительницу и ее коллегу.
Пострадавшие попали в больницу, а злоумышленника задержали через несколько дней после совершения преступления.