Преступление в Киеве совершили возле одной из станций метро, сообщили в полиции.

Киевские полицейские устанавливают обстоятельства ножевого ранения мужчины на остановке во время посадки в маршрутку.

Правоохранителям поступила информация о том, что на остановке общественного транспорта вблизи станции метро "Левобережная" ножом ранили мужчину, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

На место немедленно выехали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи.

Предварительно установлено, что во время посадки в маршрутное транспортное средство между двумя пассажирами возник внезапный конфликт, в результате чего один из них ударил оппонента ножом в живот.

Читайте такжеВ Киеве обстреляли маршрутку, пострадал водительПострадавшего госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Прохожие остановили злоумышленника и передали правоохранителям. Им оказался уроженец Полтавской области, 1971 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления.

В настоящее время информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции.

После проверки случившемуся будет дана правовая квалификация.

Ранее похожий инцидент произошел в центре Одессы: выходец из Южной Азии на остановке общественного транспорта изрезал ножом девушку и мужчину – бывшую сожительницу и ее коллегу.

Пострадавшие попали в больницу, а злоумышленника задержали через несколько дней после совершения преступления.

Автор: Инна Андалицкая