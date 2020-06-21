На Житомирщине злоумышленник ранил ножом 9 человек, один из них скончался

В Житомирской области объявлен план "Перехват".

В Житомирской области злоумышленник ранил ножом 9 человек, один из них скончался в больнице.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, инцидент произошел сегодня ночью в кафе в пгт Иршанск.

По предварительной информации, между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, и нападавший нанес ножевое ранение потерпевшему. Затем злоумышленник ранил ножом еще 8 человек, которые пытались его успокоить. После совершенного нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле.

Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Один мужчина от полученных ножевых ранений скончался в больнице, семеро находятся на лечении, одного выписали.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводит Хорошевское отделение полиции Коростышевского отдела полиции.

Под процессуальным руководством Коростышевской местной прокуратуры начато уголовное производство по фактам умышленного убийства и хулиганства с применением холодного оружия, что привело к гибели одного человека и ранения 8 человек (ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). В Житомирской области объявлен план "Перехват".

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