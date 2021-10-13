Злоумышленник, напавший на людей в областном центре, задержан, поделились в полиции.

В центре Одессы задержан иностранец, который на остановке общественного транспорта изрезал ножом девушку и мужчину – бывшую сожительницу и ее коллегу.

ЧП в Одессе произошло на остановке, расположенной на ул. Екатерининской, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По его данным, пострадавшей 21 год, а пострадавшему – 29 лет.

"Дождавшись, когда девушка выйдет с работы, 33-летний выходец из Южной Азии потребовал от нее восстановить отношения, а, услышав отказ, схватил за одежду и стал толкать. За одесситку вступился ее коллега, который стал свидетелем конфликта. В ходе ссоры иностранец бросился на обоих с ножом...", – рассказали в главке.

Мужчина получил порез шеи, проникающие ранения груди и брюшной полости, а девушка – порезы шеи и рук. Пострадавших быстро госпитализировали.

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Иностранцу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное тяжкое телесное повреждение").

Максимальное наказание за такое правонарушение – до восьми лет тюрьмы.

На время досудебного расследования задержанного отправили в следственный изолятор.

Ранее похожий инцидент произошел в пригороде Одессы – журналисты узнали, что девушка перерезала себе ножом горло и горло и выпрыгнула из окна жилья, расположенного на третьем этаже высотки. Пострадавшая скончалась. По неподтвержденным сведениям, у девушки были проблемы с психикой.

Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк