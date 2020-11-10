По данным полиции, подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за незаконное хранение наркотических веществ.

В городе Ривне задержан 21-летний военнослужащий, который подозревается в изнасиловании школьницы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области.

Согласно информации полиции, сегодня, 10 ноября, около 10:00 в правоохранительные органы поступило сообщение от заместителя директора одной из ривненских школ о том, что возле учебного заведения неизвестный мужчина изнасиловал ученицу.

В результате проведенных оперативных розыскных мероприятий правоохранители установили личность мужчины, который может быть причастен к совершенному преступлению. Злоумышленника задержали на одной из улиц областного центра.

«В изнасиловании малолетней в Ривне обоснованно подозревается военнослужащий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 21-летний житель областного центра находится в изоляторе временного содержания. В соответствии с медицинским освидетельствованием, он был трезв. У него отобрали биологические образцы.

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Решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении.

«Известно, что он и раньше попадал в поле зрения правоохранителей: привлекался к административной ответственности за незаконное хранение наркотических веществ, а также в отношении него продолжается досудебное расследование по аналогичному факту - статье 309 УК», - рассказали в полиции.

По факту изнасилования лица, не достигшего 14-летнего возраста, следователи Ривненского отдела полиции начали досудебное расследование по ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура.

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Автор: Светлана Макринская