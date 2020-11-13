23-летний водитель, который сегодня утром снес остановку на Окружной дороге в Киеве, в результате чего два человека погибли, не раз хвастался быстрой ездой и выполнением опасных маневров «шахматка» на дороге.
Подборку роликов водителя Uber, которые он выкладывал в Instagram, опубликовал «Киев оперативный».
«Видео, которые выкладывал у себя на странице в Инстаграм водитель Uber, который снес людей на остановке сегодня утром», - говорится в подписи к записи.
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Сообщалось, что аварию совершил таксист Uber, именно его авто вылетело на остановку транспорта и врезалось в киоск.
В результате аварии 41-летняя женщина погибла на месте. Еще одна женщина умерла в карете скорой помощи, ей было 60 лет. Еще двое пострадали.
По данным полиции, тест драгера на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя.
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