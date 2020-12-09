Из лесополосы потерпевшая самостоятельно выбралась и добралась до трассы Одесса-Кучурган.

В Одессе задержаны двое иностранных граждан за разбойное нападение на жительницу Киева.

Читайте такжеНападение на скандального нардепа Юрченко: в полиции рассказали подробностиКак сообщили в Беляевском отделе полиции Одесской области о нападении в полицию сообщила сама потерпевшая.

Установлено, что 46-летняя жительница столицы приехала в Одессу на день рождения своего бывшего мужа. После праздника она собралась в пгт Великомихайловка Одесской области, где расположен дом, который достался ей по наследству.

Бывший муж женщины вызвал такси и отправился в поселок вместе с ней. По дороге выяснилось, что таксист, который был с напарником, хорошо знаком со спутником потерпевшей и до пункта назначения доставлять ее не собирается.

В Беляевском районе водитель свернул с дороги, мужчины начали бить женщину по лицу, а затем, угрожая ножом и пистолетом, сняли с нее золотые серьги, кольцо и цепочку, отобрали 3,5 тыс. грн наличных и мобильный телефон, после чего уехали.

Из лесополосы потерпевшая самостоятельно выбралась и добралась до трассы Одесса-Кучурган. Там ее увидели люди и довезли ее до места, откуда она позвонила в правоохранительные органы.

По подозрению в указанном преступлении оперативники уголовного розыска ГУНП совместно с сотрудниками Беляевского отдела полиции при силовой поддержке спецподразделения «ТОР» управления патрульной полиции задержали двух злоумышленников в Одессе. В частности, был задержан таксист и его родной брат - уроженцы соседнего государства (1983 и 1985 годов рождения).

У них изъят нож и пистолет, а также чек из ломбарда, куда они сдали часть вещей потерпевшей. Возбуждено производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

На текущей неделе подозреваемые были задержаны до избрания меры пресечения (ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины); принимаются меры по установлению места пребывания третьего фигуранта дела.

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Автор: Лариса Козовая