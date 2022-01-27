Пострадавшие во время бойни на "Южмаше" в Днепре находятся в тяжелом состоянии. За их жизни борются хирурги в больнице имени Мечникова.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook.
"Какой же надо быть мразью, чтоб выпустить з пули в упор в 22-летнюю девушку военнослужащую Национальной Гвардии?! Девушка получила ранение в колено в плечо и самое тяжелое в живот. Сейчас хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови", - говорится в сообщении.
При этом он указал, что один парень получил ранение в брюшную полость и тоже в тяжелом состоянии. По его словам, жизнь еще двоих раненых вне опасности, они госпитализированы.
Геращенко уточнил, что еще одного пострадавшего доставили в 16 городскую больницу. У него ранения в грудь, в бедро и в плечо, он в тяжелом состоянии.
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Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец открыл огонь из автоматического оружия по сослуживцам. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 - получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. ГБР открыло уголовное производство.
В Министерстве внутренних дел Украины показали фото срочника, устроивший в Днепре расстрел солдат. Подозреваемого зовут Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. Известно, что он из Измаила Одесской области. На службе с осени 2021 года, а до этого работал на складе и имеет профессиональное техническое образование.
В сети обнародовали их имена - четырех военнослужащих Национальной гвардии и гражданской девушки.
По состоянию на 10:00 министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что подозреваемого задержали.