Она ответила, что люди, которые не прошли путь опекуна, не имеют права об этом говорить.

Жену голливудской звезды Брюса Уиллиса раскритиковали за то, что актер с диагностированной деменцией больше не живет с ней в одном доме.

46-летняя Эмма Хеминг Уиллис столкнулась с критикой после заявления о том, что ее муж живет в отдельном доме, где его посещают дети и друзья. Женщина призналась, что ей было очень трудно принять такое решение. Как известно, Уиллису сейчас 70 лет, и он, очевидно, нуждается в специальном уходе из-за прогрессирования болезни.

После волны хейта Эмма опубликовала в своем Instagram-аккаунте обращение к подписчикам, в котором напомнила, что ее интервью должно было привлечь внимание к уходу за больными и способствовать взаимопониманию:

"Я знала, что, поделившись некоторой интимной информацией, мы увидим эти два лагеря. Это будут люди с мнением против людей с реальным опытом. Вот с чем сталкиваются опекуны. С осуждением со стороны других и критикой со стороны других. Слишком часто их быстро и несправедливо судят те, кто не прошел этот путь и не стоял на его передовой".

Болезнь Брюса Уиллиса

Напомним, в 2022 году актеру сначала диагностировали афазию - расстройство речи, вызванное повреждением определенных участков мозга. Впоследствии, в феврале 2023 года, его семья официально сообщила, что актер страдает лобно-височной деменцией.

Жена Уиллиса активно занимается организацией ухода за мужем и публично рассказывает о его состоянии, чтобы привлечь внимание к проблеме. Она создала фонд поддержки семей, столкнувшихся с деменцией, и призвала общество не стигматизировать больных.

Дети Брюса от брака с Эммой активно участвуют в семейной жизни, а старшие дочери от брака с Деми Мур тоже часто находятся рядом с отцом.

Бывшая жена Деми Мур после новости о диагнозе фактически воссоединилась с семьей Уиллиса: она вместе с тремя дочерьми часто проводит время в его доме, участвует в празднованиях, помогает Эмме и поддерживает актера.

