Американская актриса Дженнифер Энистон с головой погрузилась в новый роман с коучем и "гипнотерапевтом" Джимом Кертисом.

Как пишет RadarOnline, в прошлом мужчины есть ряд сложных моментов: в 2017 году в книге "The Stimulati Experience" Кертис открыто признавался в проблемах с хронической болью, многочисленных неудачных романах и сложных отношениях с сыном. Он писал о том, что в его жизни каждые несколько месяцев появлялась новая девушка и иногда он откровенно скучал в отношениях.

По данным инсайдеров, друзья актрисы выражают беспокойство из-за этих "красных флажков", однако Энистон его искренность кажется привлекательной. Звезда сосредоточена на той версии мужчины, которую видит сегодня, и убеждена, что он "поработал над собой".

Видео дня

Новые отношения Дженнифер Энистон

Напомним, известная голливудская актриса, была замужем за Брэдом Питтом с 2000 по 2005 год, а позже с Джастином Теру с 2015 по 2018 год.

Сейчас Энистон находится в отношениях с 49-летним Джимом Кертисом, который работает трансформационным коучем и гипнотерапевтом. Он активно ведет Instagram, где делится мотивационными постами с более 550 тысячами подписчиков.

Дженнифер официально представила его как своего партнера во время отдыха в Мальорке вместе с друзьями.

Вас также могут заинтересовать новости: