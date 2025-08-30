Его жена Анастасия также певица.

Солист львовского муниципального хора "Гомон" Вадим Яценко растрогал сеть, исполнив вместе с женой и сыном песню "Троянди на пероні".

Вчера певец опубликовал в своем TikTok-аккаунте видео из машины. Он снял, как с семьей поет отрывок песни, которая была написана композитором Анатолием Горчинским в 60-х годах XX века, после того, как на львовском вокзале на его глазах девушка растоптала букет роз.

Короткое видео собрало 406 тысяч просмотров, более 34 тысяч лайков и более 600 комментариев:

"Верба груши не родит! Замечательные".

"Малый с детства слушает только классную музыку".

"Как душевно и трогательно. Хорошенький сыночек, украинская песня, которая очень нужна в Украине. Спасибо за это вам. Будьте любимы, крепкой семьи вам, ведь любовь нельзя топтать".

"У талантливых родителей талантливый ребенок".

Хор Гомін

Львовский муниципальный хор "Гомін" - профессиональный музыкальный коллектив, основанный в 1988 году при областном отделении Музыкального общества Украины. Впоследствии он стал частью Львовского органного зала.

Основной целью хора является популяризация хорового искусства и украинской музыкальной культуры. В репертуаре "Гомона" - произведения украинских композиторов, народные и повстанческие песни, духовная музыка, а также современные хоровые композиции из Европы и Америки.

Одним из значительных достижений хора является участие в записи саундтрека к сериалу "Чернобыль" от HBO. "Гомін" исполнил композицию "Вічная пам'ять", которая звучит в финальной сцене сериала.

В 2025 году хор получил широкую известность благодаря видео с акапельным исполнением песни "Цей сон" во Львовском органном зале, которое набрало миллионы просмотров в соцсетях.

