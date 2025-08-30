Украинский ведущий и комик Вячеслав Соломка поставил точку в разговорах вокруг причин его исключения с воинского учета.
В последнем интервью Мирослава Мандзюк напомнила ведущему о его недавнем отдыхе в Испании и спросила, по какой причине он не подлежит мобилизации. Соломка ответил, что имеет целый ряд серьезных заболеваний:
"Ты хочешь, чтобы я тебе диагноз сказал? Хочешь эксклюзив? Новообразование головного мозга. Это плохая болезнь, уважительная история? Это один из тех диагнозов, которые у меня есть. Я не буду полностью медицинскую книжку открывать, но думаю, что этого достаточно".
Ведущий рассказал, что ему поставили этот диагноз еще в 2017 году. Кроме того, он ежедневно утром и вечером принимает жизненно необходимые препараты, предоставленные за государственный счет.
"Я не буду [говорить] злокачественное или не злокачественное [новообразование]. Могут быть разные виды новообразований головного мозга", - добавил Соломка.
Напомним, ведущий и раньше рассказывал, что получил отсрочку от военной службы из-за болезни, однако тогда диагноз озвучивать не стал.