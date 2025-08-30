В издании отмечают, что чиновники Белого дома теряют терпение к европейским лидерам.

Высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по окончанию войны в Украине, однако на самом деле тайно пытаются разрушить прогресс, который был достигнут за кулисами после саммита на Аляске. Об этом пишет Axios, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что через две недели после саммита между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным прогресс в прекращении войны был незначительным. По словам помощников Трампа, вина лежит на европейских союзниках, а не на президентах США и РФ.

"Чиновники Белого дома теряют терпение к европейским лидерам, которые, по их мнению, давят на Украину, чтобы она добивалась от России нереалистичных территориальных уступок", - подчеркивают в Axios.

Видео дня

Также журналистам издания стало известно, что санкции, которые США призывают Европу ввести против РФ, включают полное прекращение всех закупок нефти и газа, а также введение ЕС дополнительных пошлин на Индию и Китай.

"Европейцы не могут продолжать эту войну и поддерживать необоснованные ожидания, одновременно ожидая, что Америка понесет расходы. Если Европа хочет эскалации этой войны, это будет ее решением. Но она безнадежно вырвет поражение из когтей победы", - отметил для Axios высокопоставленный чиновник Белого дома.

По словам американских чиновников, европейцы давят на Зеленского, чтобы он достиг "лучшего соглашения", а также проводил максималистский подход, который, по мнению окружения Трампа, только ухудшил ситуацию.

Американцы также считают, что британские и французские чиновники занимают более конструктивную позицию, однако они жалуются, что другие крупные европейские страны хотят, чтобы США несли все расходы войны.

"Достижение соглашения - это искусство возможного. Но некоторые европейцы продолжают действовать в сказочной стране, игнорируя тот факт, что для танго нужны двое", - добавил высокопоставленный чиновник.

В свою очередь чиновник Белого дома сообщил, что Трамп серьезно рассматривает возможность отказаться от дипломатических усилий, пока одна или обе стороны не начнут проявлять большую гибкость.

"Мы будем сидеть и наблюдать. Пусть они поборются некоторое время, а потом посмотрим, что будет", - заметил он.

В частности, некоторые американские чиновники начали рассматривать европейских лидеров как главное препятствие, несмотря на то, что менее двух недель назад Трамп провел дружескую встречу с ними и Зеленским.

В то же время высокопоставленный европейский чиновник, который участвует в переговорах с США по войне между Украиной и Россией, удивился из-за критики со стороны США. По его словам, он не ожидал, что в США будут считать, что европейские лидеры играют в одну игру с Трампом, а другую - за его спиной. Чиновник подчеркнул, что на самом деле таких разногласий не существует.

Кроме того, он добавил, что европейские страны уже работают над новым пакетом санкций против России.

Мирные переговоры по окончанию войны в Украине - последние новости

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал о переговорах с Украиной и Россией. В частности политик уверен, что встреча лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится.

"Я думаю, что в конечном итоге мы можем увидеть двустороннюю встречу. Мое личное мнение таково, что президенту (Дональду Трампу - УНИАН) понадобится место за столом переговоров для заключения соглашения", - подчеркнул Уиткофф.

В то же время профессор европейских исследований в Оксфордском университете Тимоти Гартон Эш спрогнозировал, когда Путин согласится на переговоры. По его словам, российский диктатор не согласится на прекращение огня, пока не почувствует, что ситуация складывается не в его пользу.

"Россия не будет стремиться к миру, пока Путин не почувствует, что начал проигрывать. И наша задача такая же, как и раньше - помочь Украине защитить себя до той степени, чтобы Путин понял: военная и экономическая цена для него становится слишком высокой. Но, боюсь, это произойдет уже в следующем году, не в этом", - считает Эш.

Вас также могут заинтересовать новости: