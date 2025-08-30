Камера сохранила первые моменты своей "жизни", когда ее тестировали на китайском предприятии.

Китай является основным поставщиком высокотехнологичных комплектующих для российского оружия. Интересное и весьма наглядное доказательство этого опубликовал украинский эксперт по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"В камере очередной сбитой "Герберы" обнаружил видео с китайского завода, на котором проверяли работу этой камеры", - написал он в своем Телеграм.

Флеш также обнародовал само видео, на котором хорошо видно какую-то лабораторию или производственный цех, а в окне хорошо просматривается трафик на улице большого города.

Видео дня

Китайская помощь России

Как писал УНИАН, количество компонентов китайского производства в дронах типа "Шахед" за последнее время выросло втрое. По словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, Китай берет на себя все большую роль в поддержке российской агрессии. Кроме компонентов к оружию он также поставляет россиянам средства производства, в частности станки с программируемым числовым управлением, редкоземельные и другие дефицитные материалы.

Также мы рассказывали, что Китай обеспечивает российскую армию бесперебойным потоком мотоциклов и самокатов, которые используются для тактики мотоштурмов и просачивания сквозь украинские позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: