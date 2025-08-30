Православный праздник сегодня получил народное название Куприянов день.

31 августа в церковном календаре - день Положения честного пояса Богородицы, единственной реликвии Девы Марии, что сохранилась до нашего времени. Рассказываем, какие обычаи и поверья соблюдают в этот день, а также что за праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю.

Какой сегодня православный праздник в Украине

31 августа (13 сентября по старому церковному календарю) в церкви отмечают Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Он считается единственной реликвией земной жизни Девы Марии, которая дошла до наших дней.

Предание гласит, что пояс соткала сама Богородица из шерсти, а перед Успением передала апостолу Фоме. Святыня сначала хранилась в Иерусалиме, в IV веке ее перенесли в Константинополь. С поясом связано множество чудес: супруга императора Льва Мудрого, Зоя, исцелилась благодаря святыне, и в знак благодарности вышила его золотыми нитями.

С XII века праздник Положение пояса Богородицы отмечается официально. Сегодня части святыни находятся в Афонском Ватопедском монастыре, в Германии и в Грузии, и до сих пор от пояса происходят исцеления.

Какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают еще:

по новому стилю почитают священномученика Киприана, епископа Карфагенского;

вспоминают святителя Геннадия, патриарха Константинопольского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 31 августа чествуют мучеников Флора и Лавра, а также икону Божией Матери "Всецарица".

С какими молитвами обращаются к Богородице, что можно и что сегодня нельзя делать

В этот день обращаются с молитвами к Богородице об исцелении души и тела, просят здоровья для детей, благополучия в браке, легкой беременности. Благодарят Пресвятую Деву за ее покров.

В народе день получил название Куприянов или Журавлинка. Считается, что именно в это время журавли собираются в стаи перед отлетом в теплые края. По народному обычаю в этот день идут за клюквой, которую также называют журавлиной ягодой. Ее ценят как средство почти от всех болезней и делают из клюквы заготовки на зиму.

Еще один символ дня - картофель нового урожая, из которого принято сегодня готовить простые блюда. День благоприятен, чтобы навести порядок в доме.

Церковь напоминает, что сегодня недопустимы злость, осуждение, зависть. Не следует отказывать в помощи просящим.

В народе Куприянов день связан с целым рядом запретов. В этот день нежелательно:

ссориться и выяснять отношения с родными - конфликт затянется надолго;

брать или давать деньги в долг - к финансовым трудностям;

отправляться в дорогу - могут быть ненужные траты и неприятности.

Не советуют сегодня делать или принимать подарки без повода - по поверью, вместе с ними можно получить негатив, болезни и прочее.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 31 августа

В этот день наблюдают за птицами и природой, чтобы предсказать погоду и предстоящую зиму:

журавли громко курлыкают - будет дождь;

стаи лебедей потянулись на юг - рано выпадет снег;

муравьи торопятся и утепляют муравейники - будет суровая зима.

По журавлиному ключу 31 августа также можно определить, какой будет зима: низко летят птицы - к мягкой и снежной, а если видны высоко в небе - к сильным морозам.

