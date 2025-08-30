По его словам, надо было придерживаться предложенной Украиной стратегии.

До встречи между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске существовала идеальная конструкция завершения войны. Теперь же россияне говорят, что имеют ресурсы, чтобы воевать дальше.

Об этом в эфире телеканала "Мы – Украина" сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что эта конструкция заключалась в том, что прекращение огня должно было предшествовать любым мирным переговорам. Этот шаг четко сигнализировал бы о том, что стороны готовы к завершению войны.

В то же время было понимание того, что эти переговоры могут затянуться.

"Надо было придерживаться этой стратегии, которую предложила Украина: прекращение огня, дальше переговорный процесс, дальше будет определенное время временного перемирия, заморозка по линии фронта и так далее. Но это уже будет понимание, что Россия действительно хочет выйти из войны. Сегодня, очевидно, они не то, что не хотят выйти из войны – они наоборот говорят, что "у нас соответствующий ресурс, пока вы нам даете на глобальном рынке собирать средства, финансировать те или иные ресурсные возможности, мы будем воевать"", – пояснил Подоляк.

По его словам, россияне делают это по нескольким причинам. В том числе потому, что это безнаказанно, и им это нравится.

"Без войны Россия не существует. Это субъектность России", – констатировал Михаил Подоляк.

Издание Axios выпустило материал, в котором заявило, что Белый дом считает, что лидеры Европы, а не США или России виноваты в провале мирных переговоров по Украине. Отмечается, что через две недели после саммита между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным прогресс в прекращении войны был незначительным.

Между тем Дональд Трамп уже усомнился в том, что встреча между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским таки состоится. Между тем трехсторонняя встреча президентов, по мнению американского лидера, все же может состояться.

