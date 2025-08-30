Он также объяснил, почему для его семьи это необходимость.

Украинский шоумен Анатолий Анатолич рассказал, что его семья пользуется услугами водителя. Женщина возит их детей на кружки и домой.

В шоу "Звезды на колесах" он признался, что на эти разъезды у них с женой ушло бы около двух-трех часов, поскольку между их работой и "детскими" локациями большие расстояния. Поэтому дочерей Алису и Лолиту забирает из школы водитель современного электромобиля, она же едет за сыном Нилом в садик:

"У нас есть водитель. Это звучит пафосно, опять же, но это как с этой машиной - выглядит пафосно, но по факту... другая история. Дети учатся в Пуще-Водице, мы живем в Вышгороде, а работа наша вся на Оболони или в центре. То есть вообще в разных частях Киева и Киевской области".

Кроме того, водитель развозит детей шоумена на различные кружки, среди которых рисование, танцы и конный спорт. По его словам, девочки знают эту женщину уже несколько лет. Ее услуги обходится семье в сумму около 30 тысяч гривень в месяц.

