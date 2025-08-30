С таким чипом можно скачать 8K-фильм весом 50 гигабайт всего за несколько секунд.

Ученые из Китая представили первый в мире "универсальный" чип 6G – он может обеспечивать высокоскоростной интернет на всех частотах, включая миллиметровый и субтерагерцовый диапазоны.

С таким чипом можно скачать 8K-фильм весом 50 ГБайт всего за несколько секунд, пишет Interesting Engineering. В целях проекта – достичь скорости мобильного интернета в 100 ГБ/с и устранить разрыв между мегаполисами и сельскими районами.

Созданием чипа занимались группа инженеров из Пекинского университета и Городского университета Гонконга. Новинка работает в диапазоне 0,5-115 ГГц, а в основе технологии лежит фотонно-электронная интеграция: радиосигналы преобразуются в оптические, проходят обработку фотонными компонентами и затем снова переходят в радиодиапазон.

Видео дня

Новый стандарт обеспечит высокую пропускную способность сети и еще ниже задержки, что важно для телемедицины, промышленной автоматизации и VR-устройств. Правда, есть опасения, что повсеместное внедрение 6G может привести к перегрузке электромагнитных сред, снижая надёжность соединений.

По прогнозам, первые коммерческие сети 6G могут появиться уже к 2028 году, хотя полноценный запуск состоится ближе к 2030-му.

В настоящий момент в Украине проходит масштабный этап тестирования 5G. Ожидается, что к 2030 году Украина постепенно избавится от 3G и перейдет на современные стандарты связи.

Как УНИАН писал, Украина первой в Европе тестирует новейшую технологию спутниковой связи Starlink. Благодаря ей украинцы смогут оставаться на связи в горах, во время непогоды, сбоев сети или обесточиваний.

Вас также могут заинтересовать новости: