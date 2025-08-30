Oppo представила новый смартфон – его уже называют лучшим 'середнячком' на рынке

При цене $220 новинка предлагает массивную батарею 7000, мАч, тонкий корпус и максимальную защиту от воды и пыли.

Компания Oppo представила в Китае свой новый смартфон A6 Max. Телефон получился примечательным – доступный середняк с внушительной батареей, тонким корпусом и максимальным уровнем защиты от воды, пишет Gizmochina.

Основную ставку в Oppo A6 Max сделали на автономности: в нем установлен аккумулятор емкостью 7000 мАч, которій поддерживает 80-ваттную проводную зарядку. От 0 до 50% батарея заряжается за 24 минуты. Несмотря на большой АКБ, телефон весит всего 198 граммов.

Также новинка превосходит многие флагманские телефоны по долговечности. A6 Max имеет корпусом с классом защиты IP66, IP68 и IP69 от пыли и воды, что означает, что устройство способно выдерживать струи воды под высоким давлением и экстремальные условия на открытом воздухе.

Видео дня

Среди других характеристик Oppo A6 Max:

Экран: 6,8 дюйма, OLED, 2800×1280, 120 Гц, пиковая яркость до 1600 нит, распознает жесты в перчатках и под дождем

Процессор: Snapdragon 7 Gen 3 с испарительной камерой площадью 5200 мм².

Память: 8 Гб оперативной и 256 накопитель.

Камера: фронтальная 32 МП, основная 50 МП + 2 МП монохромная.

ОС: Android 15 (ColorOS 15).

Oppo заявляет, что смартфон также прошел сертификацию SGS для работы при высоких температурах и поставляется с очень громкими динамиками (до 300% усиление громкости), предназначенными для использования вне помещений.

Oppo A6 Max (8 ГБ + 256 ГБ) уже поступил в продажу по цене 1599 юаней (около 9000 грн). Пока только в Китае, но Европе новинка тоже должна появиться.

Ранее в этом месяце Xiaomi представила "народную" линейку Redmi Note 15. Особый интерес вызывает модель Pro Plus. Новинка выделяется усиленной конструкцией благодаря спинке из стекловолокна и наивысшему стандарту IP69K.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор на любой бюджет. Авторы бенчмарка AnTuTu называли смартфоны, которые в 2025 году предлагают лучшее соотношение цены-производительности.

Вас также могут заинтересовать новости: