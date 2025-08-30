Сентябрь открывает сезон затмений.

Уже 1 сентября Сатурн снова возвращается в Рыбы, поднимая истории и уроки, которые начались еще несколько лет назад. На следующий день, 2 сентября, Меркурий войдет в Деву, укрепляя разумность и даря способность принимать более четкие, практичные решения.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

7 сентября нас ждет полнолуние в Рыбах, совпадающее с частичным лунным затмением. Это станет точкой, с которой начнутся новые жизненные главы. 18 сентября Меркурий перейдет в Весы, а уже 19-го туда же переместится и Венера, добавив гармонии и теплоты в отношения. Конец месяца тоже насыщен: 21 сентября новолуние в Деве поможет сфокусироваться на заботе о себе, а 22-го Марс войдет в Скорпион, зарядив энергией и страстью.

Для следующих пяти знаков Зодиака сентябрь станет временем обновления, вдохновения и раскрытия потенциала.

Дева

Для Дев этот месяц окажется одним из самых ярких и значимых. Сатурн в Рыбах 1 сентября может пробудить внутреннюю требовательность, но это станет шансом укрепить веру в себя.

7 сентября полнолуние и затмение в Рыбах напомнит о достижениях последнего года и поднимет забытые мечты. Возможно, появится желание заново открыть для себя любовь или дать шанс новым отношениям.

18 сентября Меркурий в Весах принесет финансовые перспективы, а уже 19-го Венера в Деве усилит личное обаяние, вдохновит на перемены во внешности или обновление гардероба. 21 сентября новолуние в вашем знаке станет моментом перезапуска, а Марс в Скорпионе 22-го числа подарит энергию для новых идей и проектов. Сентябрь - время, когда вы действительно сияете.

Рыбы

С 1 сентября Сатурн вновь войдет в ваш знак, открывая важный период осмысления и завершения. Полнолуние 7 сентября в Рыбах усилит этот процесс: вы сможете закрыть старую главу и увидеть плоды всего пережитого за последние годы.

19 сентября Венера в Деве смягчит личные отношения, добавив в них тепла и заботы. Вокруг вас станет больше людей, готовых поддержать и пригласить в новые компании. Новолуние в Деве 21 сентября подтолкнет к переоценке независимости, а Марс в Скорпионе с 22-го числа даст мощный заряд энергии для финансовых успехов и личных свершений.

Сентябрь обещает стать месяцем силы, популярности и новых возможностей.

Козерог

Для Козерогов сентябрь будет особенно продуктивным. Вход Сатурна в Рыбы 1 сентября поможет сосредоточиться и скорректировать долгосрочные проекты.

7 сентября затмение в Рыбах напомнит о необходимости завершить старые дела и вынести уроки. А 18 сентября Меркурий в Весах активирует карьерную сферу: вы будете уверенно вести переговоры и находить нужные слова.

19 сентября Венера в Деве принесет вдохновение и тягу к новым знаниям, а 21 сентября новолуние откроет путь к изменению мышления и философии. Марс в Скорпионе с 22 сентября преобразует вашу повседневную жизнь, а сезон Весов сместит внимание на карьерный рост.

Телец

Сентябрь для Тельцов пройдет под знаком чувств и отношений. 1 сентября Сатурн в Рыбах и 7 сентября полнолуние в том же знаке подчеркнут важность дружбы и близких связей.

Энергия затмения может вызвать воспоминания о прошлом, но это время не для обид, а для благодарности за опыт. 18 сентября Меркурий в Весах добавит перемен в финансовую сферу, а Венера в Деве с 19-го числа внесет легкость и романтику.

21 сентября новолуние в Деве поможет разобраться в личных желаниях и ожиданиях от партнера. Марс в Скорпионе с 22-го числа усилит страсть, придав вашим отношениям глубину. Сезон Весов добавит вдохновения и творчества.

Скорпион

Сентябрь для Скорпионов начнется с внимания и признания со стороны окружающих. Ваши качества будут замечены и оценены, особенно в рабочей сфере.

1 сентября Сатурн в Рыбах и полнолуние 7-го принесут романтические вибрации и новые встречи, но одновременно помогут закрыть старые истории. 18 сентября Меркурий в Весах даст шанс отдохнуть и погрузиться в размышления.

19 сентября Венера в Деве и новолуние 21-го числа пробудят вдохновение и потребность выражать себя. А 22 сентября Марс войдет в ваш знак, наделив энергией для любых начинаний. Сезон Весов, начавшийся 23-го числа, принесет умиротворение и восстановление сил.

Для Дев, Рыб, Козерогов, Тельцов и Скорпионов сентябрь 2025 года станет месяцем трансформаций и роста. Сезон затмений принесет новые горизонты, а поддержка планет позволит сделать важные шаги к будущему.

Напомним, ранее психолог рассказал, как вера в знаки Зодиака тайно управляет вашей личной жизнью.

Вас также могут заинтересовать новости: