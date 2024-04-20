Сухопутные войска подтвердили, что оба фигуранта являются действующими военнослужащими.

Подозреваемых в убийстве полицейского в Гайсинском районе Винницкой области до сих пор не нашли. Подтверждено, что оба являются военнослужащими одной из воинских частей.

"Пока еще задержания не было. Продолжается специальная полицейская операция. Их местонахождение устанавливается", - заявила пресс-секретарь Национальной полиции Елена Бережная в комментарии каналу "Труха".

В то же время Сухопутные войска ВСУ подтвердили, что подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области - военнослужащие одной из воинских частей.

Видео дня

"Виновные в этом преступлении должны понести самое суровое наказание. На видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Командование Сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского", - отметили в Сухопутных войсках.

Расстрел полицейских под Винницей

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских.

Тем временем ряд украинских Telegram-каналов опубликовал видео с вероятными подозреваемыми. Они "засветились" на одной из АЗС вблизи места преступления. На кадрах видно, что водитель был одет в военную форму. Его пассажир одет в спецодежду черного цвета, которую носят некоторые силовые структуры.

В сети появилось видео с бодикамеры одного из полицейских. Полицейский внимательно проверил документы и подошел с пассажиром к водителю. В тот момент пассажир набросился на полицейского, с кулаками, слышны выстрелы. Злоумышленники сели в машину и уехали. Зато тяжелораненый полицейский поднялся и дошел до служебной машины. К нему подбежал коллега и начал вызывать скорую. В результате полученных травм полицейский скончался.

Погибший - 20-летний патрульный Максим Зарецкий. Он был единственным сыном у родителей.

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