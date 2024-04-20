В ВСУ уверяют, что прилагают все усилия, чтобы способствовать расследованию.

В Вооруженных силах Украины прокомментировали информацию, которая распространяется социальными сетями, относительно убийц 20-летнего винницкого полицейского Максима Зарецкого, в частности, подтверждено, что подозреваемые - служат в одной из частей. Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что подозреваемые якобы служат в составе 28-й отдельной механизированной бригады в Одесской области.

"Относительно информации о совершении тяжелого преступления совершенного лицами в Винницкой области... Хотим отметить, что подозреваемые лица в совершении преступления, более года уже не имеют отношения к 28-й отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего похода и проходят службу в другой воинской части", - говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

В ВСУ уверяют, что прилагают все усилия, чтобы способствовать расследованию этого случая и обеспечить справедливость. Просят всех, кто владеет информацией о подозреваемых, сообщить ее правоохранительным органам.

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"Командование войск оперативного командования "Юг" максимально способствует правоохранительным органам в поиске и задержании лиц, подозреваемых в совершении преступления. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего полицейского. Это тяжелая потеря для семьи и виновные обязательно должны понести наказание", - отмечают в Силах обороны.

Расстрел полицейских в Винницкой области.

В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области злоумышленники расстреляли полицейских. Правоохранители остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета, в котором были двое мужчин. Неизвестные открыли огонь по полицейским во время проверки авто. От полученных ранений погиб 20-летний Максим Зарецкий, его напарник ранен.

Ряд украинских Telegram-каналов опубликовали видео с вероятными подозреваемыми. Они "засветились" на одной из АЗС вблизи места преступления. Водитель был одет в военную форму, его пассажир - в спецодежду черного цвета, которую носят некоторые силовые структуры.

В сети появилось видео с бодикамеры одного из полицейских. Полицейский внимательно проверил документы и подошел с пассажиром к водителю. В тот момент пассажир набросился на полицейского, с кулаками, слышны выстрелы. Злоумышленники сели в машину и уехали. Зато тяжелораненый полицейский поднялся и дошел до служебной машины. К нему подбежал коллега и начал вызывать скорую, но помочь ему не смогли.

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