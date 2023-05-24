Мужчина также отмечал, что границы Украины нигде не зарегистрированы и остались нам со времен Советского Союза.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве очередного антиукраинского религиозного блогера, который распространял нарративы Кремля и организовывал заказные "акции протеста".

Как сообщает СБУ, фигурантом является заместитель руководителя пророссийской организации "Единое отечество" и участник религиозно-политической организации РПЦ "Союз православных братств Украины".

По данным следствия, мужчина был одним из организаторов провокаций на территории Киево-Печерской лавры в конце марта.

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"Тогда фигурант подстрекал людей к массовым беспорядкам и давал интервью, в которых безосновательно обвинял Украину в развязывании войны. Также свои деструктивные выступления он записывал и транслировал на YouTube-канале "Святая Русь", который насчитывает более 23 тыс. подписчиков", - рассказали в СБУ.

После полномасштабного вторжения мужчина публично поддержал агрессивную политику России и оправдывал захват украинских территорий.

Во время обысков правоохранители обнаружили у него дома компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

Также в ведомстве уточнили, что также изъята запрещенная символика и полиграфическая продукция, которую используют радикальные националистические структуры страны-агрессора.

Блогеру сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас мужчину арестовали, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Как уточнили в Киевской городской прокуратуре, кроме того, что мужчина не желал признавать преступления страны-агрессора, он еще и утверждал, что Россия является "мощной и миролюбивой страной".

Кроме того, в апреле этого года вблизи Киевской духовной академии и семинарии он дал комментарий украинским журналистам, ответив на вопрос о том, чей сейчас Крым, "русский, Киевской Руси".

Кроме того, в своем комментарии он публично высказывал российские нарративы о том, что границы Украины нигде не зарегистрированы и остались нам со времен Советского Союза.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 22 мая в Киеве правоохранители задержали прокремлевского блогера, который публиковал в соцсетях пропагандистские сообщения и призвал к провокациям в Киево-Печерской лавре.

Тогда он публично подстрекал людей сопротивляться законным действиям представителей власти и правоохранителей. Кроме того, он обвинял украинских защитников в развязывании войны.

46-летний киевлянин в своих видео в TikTok отрицал вооруженную агрессию РФ, дискредитировал военно-политическое руководство Украины, пытался снять ответственность с РФ за полномасштабную войну в Украине и обвинял во всем "сатанинскую мафию".

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