Оборонительная операция на Бахмутском направлении продолжается с некоторыми успехами.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские воины достигли успехов на флангах Бахмута.

Об этом Сырский сообщил в Telegram, отметив, что оборонительная операция ВСУ на Бахмутском направлении продолжается.

"Силы обороны продолжают оборонительную операцию и имеют успехи на флангах Бахмута", - отметил командующий.

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Сырский также опубликовал видео с пленным "вагнеровцем", который рассказывает, что пришел убивать украинцев за деньги. Он рассчитывал быть во рту, но попал в мясорубку на переднем рубеже.

"Нам сказали, если мы не поедем воевать, то нас загрузят в Камаз и больше никто нас не увидит", - жалуется пленный.

Ситуация на Бахмутском направлении - актуальные новости

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. Несмотря на то, что 20 мая 2023 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Бахмут был полностью захвачен оккупантами, ВСУ продолжают удерживать некоторые позиции в городе.

23 мая секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что определенная часть Бахмута находится под контролем Вооруженных сил Украины. При этом в ISW обратили внимание на то, что Генштаб впервые с декабря 2022 года не упомянул в вечерней сводке о ситуацию в Бахмуте.

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