В своих видео подозреваемый пытался снять ответственность с РФ за полномасштабную войну в Украине и обвинял во всем "сатанинскую мафию".

В Киеве правоохранители задержали прокремлевского блогера, который публиковал в соцсетях пропагандистские сообщения и призвал к провокациям в Киево-Печерской лавре.

Как сообщает Служба безопасности Украины, злоумышленником оказался 46-летний житель столицы, который на своей странице в соцсети TikTok отрицал вооруженную агрессию РФ и дискредитировал военно-политическое руководство Украины.

По данным правоохранителей, мужчина также принимал активное участие в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля. Тогда он публично подстрекал людей сопротивляться законным действиям представителей власти и правоохранителей. Кроме того, он обвинял украинских защитников в развязывании войны.

Видео дня

Сейчас следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Если вина блогера будет доказана, то ему грозят исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как уточнили в Киевской городской прокуратуре, в своих видео подозреваемый пытался снять ответственность с РФ за полномасштабную войну в Украине и обвинял во всем "сатанинскую мафию".

В прокуратуре добавили, что пропагандистский характер публикаций блогера и их направление на отрицание вооруженной агрессии РФ подтверждены заключением судебной лингвистической экспертизы.

Освобождение Киево-Печерской лавры от Московского патриархата

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Представителей УПЦ МП предупредили, что договор на аренду помещений с ними будет разорвано с 29 марта. В то же время, в УПЦ МП оказали сопротивление этому решению, заявляя, что не видят оснований для выселения. Они организовывали "акции протеста верующих" под Лаврой и отказывались покидать здания монастыря.

Кроме того, священнослужители и люди под Лаврой физически препятствовали комиссии по приему-передаче государственного имущества заповедника и не давали ей начать свою работу. Впоследствии комиссии все же удалось попасть внутрь, а священнослужители УПЦ МП выехали с территории Лавры.

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