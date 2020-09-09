Статьи, по которым ведется расследование, предусматривают до 12 лет заключения.

СМИ узнали подробности досудебного расследования уголовного производства о пытках и изнасиловании в Кагарлицком отделении полиции.

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Как пишет "Радио Свобода", ссылаясь на ответ на запрос в теруправление ГБР, о подозрении сообщили четырем работникам Кагарлицкого отделения.

"В уголовном производстве назначено около 50 экспертиз различной сложности. В настоящее время получены заключения по почти 90% назначенных экспертиз, которые подтверждают причастность работников Кагарлицкого ОП к совершенным ими преступлениям", – говорится в ответе.

В ГБР добавили, что вручение обвинительных актов подозреваемым сотрудникам полиции и открытие материалов досудебного расследования в порядке статьи 290 УПК Украины запланировано после получения результатов всех экспертиз.

Статьи, по которым ведется расследование, предусматривают до 12 лет тюрьмы.

Пытки у полиции Кагарлыка: история скандала

В ночь на 24 мая в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

26 мая им сообщили о подозрениях. Оперуполномоченный подозревался в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Начальник одного из секторов отделения полиции подозревался в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Также 26 мая суд заключил под стражу обоих полицейских без права на внесение залогов. Глава Нацполиции Игорь Клименко уволил Сулиму и Кузива из полиции.

В июне следователи изменили квалификацию преступления: статью 365 "превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" Уголовного кодекса переквалифицировали на статью 127 "пытки по предварительному сговору группой лиц".

2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении еще двум правоохранителям и выявили новые факты пыток людей в Кагарлицком отделении полиции, всего в деле фигурируют 4 работника отделения.

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Автор: Ольга Робейко