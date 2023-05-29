Злоумышленник принимает непосредственное участие в выполнении указаний Москвы по распространению кремлевского режима на временно захваченных территориях Донецкой области, отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований заочно сообщили о подозрении в госизмене Алексею Никонорову, возглавляющему "администрацию" главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина. Никонорову грозит пожизненное заключение.

Как сообщили в СБУ, Никоноров - бывший старший оперуполномоченный Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева. По данным следствия, в 2014 году он скрылся с места службы и незаконно перешел на временно оккупированную часть Донецкой области.

Там он присоединился к рядам террористов и впоследствии вошел в ближайшее окружение Пушилина. "Именно по его протекции Никоноров занимал руководящие "должности" в "аппарате народного совета ДНР", а с декабря 2018 года возглавил "администрацию" главаря квазигосударственного образования", - говорится в сообщении.

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В СБУ отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ Никоноров принимает непосредственное участие в выполнении указаний Москвы по распространению кремлевского режима на захваченных территориях Донецкой области.

Правоохранители сообщили предателю о подозрении по частям 1 и 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ему грозит пожизненное заключение. Сейчас Никоноров скрывается от правосудия на временно захваченной территории на востоке Украины.

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В СБУ в начале текущего года поделились, что с 24 февраля 2022-го - именно в этот день началось полномасштабное российское вторжение, было открыто более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам госизмены и шпионажа.

В спецслужбе добавили, что было разоблачено более 600 вражеских шпионов и агентов.

Справка УНИАН. В 2014 году после бегства экс-президента Виктора Януковича из страны также начали бежать десятки его соратников и сторонников. Впоследствии небольшая часть из них, например Алексей Никоноров, присоединились к боевикам "Л/ДНР" и возглавили оккупационные органы власти или организации.

Украинские правоохранители открыли ряд уголовных производств против Януковича и его соратников. В некоторых из них уже приняты приговоры.

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