На месте проводились подготовительные работы после комплексной реконструкции теплосети.

В Киеве в Печерском районе произошел масштабный прорыв трубы с горячей водой. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго" в Facebook.

"Сегодня около 10:00 произошла утечка теплоносителя при запуске в работу теплосети на ул. Деловой. На месте проводились подготовительные работы после комплексной реконструкции теплосети на этом участке", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Киевтеплоэнерго", во время заполнения трубопровода водой произошла его разгерметизация, в результате чего теплоноситель попал в траншею.

"Сейчас утечка локализована. Причины инцидента выясняются. Повреждение не повлияет на подачу отопления в центральные районы столицы", - добавили на предприятии.

Прорыв водопроводов в Киеве - последние новости

Как сообщал УНИАН, 29 октября в центре Киева возле станции метро "Олимпийская" также прорвало теплосеть. На видео, которое показали местные Telegram-каналы, можно было увидеть, что на дороге течет горячая вода и парит асфальт.

В пресс-службе Патрульной полиции Киева заявляли, что из-за прорыва водопровода на перекрестке улиц Деловой и Большой Васильковской, движение транспорта затруднено.

Также 12 сентября в столице из-за ливня и утечки автомагистрали автомобиль Toyota частично провалился под асфальт напротив Голосеевского райотдела. Утечка произошла на водопроводной магистрали диаметром 500 мм, проходящей под проезжей частью.

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