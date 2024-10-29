Сейчас причина прорыва неизвестна.

В центре Киева возле станции метро "Олимпийская", вероятно, прорвало теплосеть. Сейчас коммунальные службы уже работают на месте. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

На видео можно увидеть, что на дороге течет горячая вода и парит асфальт. Причина подтопления неизвестна.

В то же время в пресс-службе Патрульной полиции Киева сообщили, что из-за прорыва водопровода на перекрестке улиц Деловой и Большой Васильковской, движение транспорта затруднено.

"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", - добавили в сообщении.

Последние новости Киева

Как сообщал УНИАН, Россия в ночь на 29 октября РФ атаковала Киев дронами. В результате обстрела произошла разгерметизация газовой трубы, загорелись магазин, припаркованные машины и торговое сооружение.

Также стало известно, что в Киеве были задержаны агенты российского ГРУ, которые готовили кровавый теракт в столице. В СБУ сообщили, что целью врага было максимальное количество погибших среди гражданского населения Киева для распространения панических настроений среди граждан.

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