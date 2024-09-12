Сейчас утечку удалось локализовать.

В Киеве из-за прорыва водопровода под проезжей частью, автомобиль провалился под асфальт, сообщает Telegram-канал "Киев24".

"Из-за ливня и утечки автомагистрали автомобиль Toyota частично провалился под асфальт напротив Голосеевского райотдела. В КГГА рассказали, что сейчас полиция ищет владельцев авто, которые были припаркованы рядом", - отметили в сообщении.

В КГГА взамен заявили, что специалисты "Киевводоканала" частично локализовали утечку на углу улиц Голосеевской и Горячей.

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"Утечка произошла на водопроводной магистрали диаметром 500 мм, проходящей под проезжей частью. Давление воды в Голосеевском районе восстановлено. На месте повреждения под асфальт частично провалился автомобиль. Сейчас дальнейшие работы приостановлены, ведь рядом припаркованы и другие авто. Для поиска владельцев припаркованных автомобилей привлекли сотрудников полиции", - рассказали в КГГА.

Там также добавили, что из-за прорыва водопровода, движение транспорта ограничено двумя полосами из четырех в направлении проспекта Голосеевского.

"По информации "Киевводоканала", временно без водоснабжения остаются дома по адресам: ул. Голосеевская 12, 14, 16. Специалисты направили автоцистерну с питьевой с питьевой водой, которая находится по адресу: ул. Голосеевская, 12. Сейчас продолжается откачка воды, для начала ремонтных работ", - подчеркнули в КГГА.

Другие новости Киева

Накануне Виталий Кличко сообщил, что пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбедская" завершены. Так что в четверг, 12 сентября, должны восстановить полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" - "Теремки".

Тем временем в КГГА рассказали, есть ли угроза для киевлян на фоне техногенной катастрофы, с выбросом химических веществ в реку Сейм на территории РФ. Так, там заверили, что сейчас ситуация с водой в Киеве не вызывает беспокойства, а в столице есть необходимые средства, чтобы преодолеть последствия загрязнения, если они возникнут.

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