Приспешник врага ранее входил в состав местной ячейки "ленинского коммунистического союза молодежи".

В Одессе задержали связного агента-спецназовца ФСБ России, предатель притворялся спасателем, чтобы корректировать вражеские удары по городу.

Как сообщает пресс-служба Управления Службы безопасности Украины в Одесской области, в результате многоэтапной спецоперации в городе разоблачен агент главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). По данным следствия, он корректировал российские воздушные атаки по городу и разведывал локации Сил обороны на территории региона.

Для маскировки злоумышленник вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтеров. "Эта общественная организация помогает подразделениям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в преодолении последствий ракетных и дроновых ударов агрессора по областному центру. Под видом спасателя он прибывал на места "прилетов" якобы для разбора завалов, а на самом деле фиксировал последствия вражеских атак и "отчитывался" об этом военной разведке РФ", - рассказали в ведомстве.

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По имеющимся данным, полученные разведданные оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Одессе. Кроме того, российский агент выполнял еще одну задачу - пытался выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS и систем противовоздушной обороны ВСУ в прифронтовых районах области.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника, установили его местонахождение и задержали. Вражеским приспешником оказался 29-летний житель Одессы, ранее входивший в состав местной ячейки так называемого "ленинского коммунистического союза молодежи".

Также он был связным агента-спецназовца ФСБ, которого СБУ вывела из Приднестровья и задержала в Одесской области. В мае 2014 года он принимал активное участие в провокациях массовых беспорядков в областном центре.

"В начале полномасштабного вторжения РФ мужчина подписался на вражеский Telegram-канал, который для российской разведки собирал информацию о дислокации украинских войск. Позже на него вышел администратор этого интернет-ресурса, который "под прикрытием" находится в одной из стран Центральной Азии и передал его на "прямую" связь с представителем ГРУ", - говорится в сообщении.

После вербовки одессит получил дальнейшие инструкции. Установлено, что для коммуникации предатель использовал мессенджер, а полученную развединформацию передавал агрессору в виде текстовых сообщений и фото украинских объектов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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Как сообщал УНИАН, в Одесской области задержали вражеского агента с позывным "Скиф", который хотел привлечь к сотрудничеству с Кремлем сотрудницу СБУ. Фигурант был участником пророссийской группировки "Антимайдан" и участвовал в массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе, после чего скрывался в так называемой "ПМР".

Находясь в Приднестровье, он вышел на представителей российской спецслужбы и предложил помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. В частности, собирал разведданные насчет сил и средств ВС Украины, которые расположены в Одесской области, о наличии личного состава и военной техники на участке украинско-приднестровской границы.

Предателя задержали после получения имитационных данных от якобы завербованного им сотрудника СБ Украины. В Украину предателя выманили сотрудники спецслужбы.

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