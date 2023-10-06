В Одессе задержали предателя, который "отличился" во время массовых беспорядков в 2014 году.

В Украину с Приднестровья выманили вражеского агента с позывным "Скиф", который хотел привлечь к сотрудничеству с Кремлем сотрудницу СБУ.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, фигурант был участником пророссийской группировки "Антимайдан" и участвовал в массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе, когда в городе погибло почти полсотни человек.

В прокуратуре уточнили, что мужчину разыскивало следствие, поэтому он скрывался на территории непризнанной ПМР, которая граничит с Одесской областью. Находясь в Приднестровье, он по собственной инициативе вышел на представителей российской спецслужбы и предложил свою помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

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"Во исполнение задач агрессора, он собирал разведданные относительно сил и средств ВС Украины, которые расположены в Одессе и области, а также о наличии личного состава и военной техники на участке так называемой "украинско-приднестровской границы". В зоне особого внимания врага была информация об установлении лиц, причастных к агентурному аппарату СБУ и правоохранительных органов Украины, которые в том числе действуют на территории ПМР", - рассказали в прокуратуре.

Разведданные агент передавал своему куратору-майору "Министерства государственной безопасности" ПМР, действовавшему в интересах Российской Федерации.

По данным пресс-службы, предателя задержали после получения имитационных данных от якобы завербованного им сотрудника СБ Украины.

По данным областного управления СБУ, задержанный - гражданин Украины, который в начале 1990-х уехал в Молдову, где участвовал в войне на стороне боевиков ПМР. Впоследствии он стал снайпером в составе подконтрольного РФ подразделения "Внутренних войск Приднестровья". Затем получил "повышение" - был назначен командиром группы 17-го отряда спецназначения "Эдельвейс" МВД РФ. Находясь в рядах этого спецподразделения, участвовал в боевых действиях на территории Дагестана и Чечни.

"В 2014 году он прибыл в Одессу для совершения массовых беспорядков в пользу РФ, за что был объявлен в розыск украинскими правоохранителями. Чтобы избежать правосудия, фигурант сбежал в ПМР, где в 2019 году для выполнения задач ФСБ был завербован Сергеем Затыкой и Денисом Марусиком – представителями местного "МГБ" (Министерство государственной безопасности - УНИАН), - пояснили в СБУ.

Отмечается, что тогда предатель получил оперативный псевдоним "Скиф", прошел инструктаж, а уже в 2023 году стал к выполнению задач россиян. В частности, предатель должен был создать собственную агентурную сеть на юге Украины. Для этого он пытался дистанционно вербовать жителей Одесской области, в том числе местных правоохранителей.

По данным следствия, агент планировал получить информацию об особенностях работы и перечне основных задач, которые выполняют украинские спецслужбисты в регионе. Чтобы выманить его на территорию Украины, контрразведчики ввели в его поле зрения действующую сотрудницу СБУ и создали условия относительно ее "согласия" на сотрудничество с врагом.

"По сценарию украинской спецслужбы, злоумышленник приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать "кандидатку", - рассказали в СБУ. Тогда "Скифа" и задержали.

Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей. "Скифу" грозит пожизненное заключение.

СБУ разоблачает вражескую агентуру

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области задержали местную жительницу, которую оккупанты устроили на работу главным бухгалтером в захваченное медицинское учреждение. Жительница Белозерского района поддержала российских захватчиков и предложила свою "кандидатуру" для работы в оккупационных органах. Она выполняла указания местного гауляйтера Сальдо по распространению оккупационного режима в регионе.

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