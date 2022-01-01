По мнению мужчины, в ссоре с его матерью виновата жена.

Женщина рассказала, как свекровь лишила ее с мужем частной жизни. Решение этой проблемы было нестандартным.

Своей историей женщина поделилась в соцсетях, пишет Mirror.

Накануне 34-летняя женщина и ее 37-летний муж приобрели новый дом после года брака. Однако отдельное проживание не избавило их от надоедливой свекрови. Женщина постоянно приходила без предупреждения и не уважала право молодоженов на частную жизнь.

"Моя свекровь постоянно давила на нас, чтобы получить запасной ключ. Она пообещала, что будет использовать его только в экстренных случаях, но учитывая тот факт, что у нее был запасной ключ от нашей старой квартиры и дважды заходила к нам во время интима, я просто не могла ей доверять", - рассказала женщина.

Читайте такжеУкраинка два года не может увидеть сына, которого удерживают родственники (видео)Тогда невестка решила дать свекрови фальшивого ключа, но и это не сработало. Женщину возмутила выходка жены сына. Она решила пристыдить ее за рождественским ужином.

"Она стыдила меня... Я спросила, как она узнала (что ключ фальшивый - УНИАН), и она сказала, что несколько дней назад, когда мужа не было дома, она приходила", - рассказывает невестка.

Женщину возмутило то, что свекровь нарушила обещание, однако мужчина встал на сторону матери и требовал, чтобы жена извинилась. По его мнению, "детское поведение" его жены испортило праздник всей семье.

"Мой муж набросился на меня в машине и сказал, что я врала, манипулировала, унижала, разоблачала его маму", - возмущается она.

Мнения пользователей Сети относительно инцидента между свекровью и невесткой разделились. Одни комментаторы призывают женщину подумать над отношениями с мужчиной, другие - критикуют ее за эту выходку.

Как сообщал УНИАН, полицейские Харьковской области задержали Деда Мороза, который через Интернет-магазин торговал опасным наркотиком.

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