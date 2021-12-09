Женщина пришла защищать свою свекровь, однако вместо денег и извинений получила травмы.

На Черкасчине женщина решила поддержать свою свекровь, которой якобы не отдали зарплату в кафе. Однако вместо денег 27-летняя невестка получила травмы. Бизнесвумен, к которой она пришла с претензиями, взяла вазу и ударила женщину по голове. После этого она еще и таскала ее за волосы.

Об этом сообщает издание "Обо всем".

Инцидент произошел 7 декабря в городе Чигирин. 27-летняя женщина пошла со своей свекровью к владелице кафе, которая якобы задолжала 7 тысяч гривень. Бизнесвумен отказалась отдавать зарплату, возник спор, который впоследствии перерос в драку.

"Она уволила мою свекровь. На следующий день мы пошли к ней за выплатой. Я осталась ждать за дверью кабинета. Слышала, как свекровь унижала и кричала на нее. Не выдержала и зашла. Начала все снимать на телефон. Предупредила, что покажу на весь Чигирин, как отдают людям зарплату. После этого владелица начала метаться канцелярией и ударила меня вазой в голову", - рассказала изданию пострадавшая женщина.

Читайте такжеВ Киеве пешеход "проучил" водителя за обливание из лужи: все завершилось дракой и ДТП (видео)Невестка, отстаивавшая позицию свекрови, получила травмы головы. Бизнесвумен якобы не только ударила ее вазой, но еще и таскала за волосы. Пострадавшая вызвала на место инцидента скорую помощь, а медики уже вызвали полицию.

Владелица кафе утверждает, что она стала жертвой провокации. Сейчас она якобы также лечится. Женщина говорит, что уволила работницу, потому что та выпивала и срывала заказы.

"Я не думала, что это все перерастет в конфликт. Всегда стараюсь нормально поговорить. К сожалению, получилось так, что я запустила в нее... Меня это не красит, и я жалею. Но я тоже пострадала. Хотела вызвать охрану. У меня выбили телефон из рук. Когда нагнулась поднять, получила удар", - говорит бизнесвумен, которая готова защищаться в суде.

Пострадавшая, получившая вазой по голове, тоже планирует судиться. Она обратилась в полицию и хочет наказать бизнесвумен. Сейчас все детали инцидента выясняют правоохранители.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Днепром многодетная мать избила врача, которая отказалась делать аборт ее подруге.

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Автор: Полина Кузенко