Отмечается, что оккупант приехал убивать украинцев из Москвы.

Правоохранители Харьковской области идентифицировали командира армии Российской Федерации, который расстрелял гражданское авто. Оккупанты выбросили водителя в канаву.

По информации Офиса генерального прокурора, 23 июня 2022 года супруги из Донецкой области выехали на своем авто в Бахмут, чтобы эвакуировать пожилых родителей. В районе села Большая Камышеваха Изюмского района россияне расстреляли машину.

"Женщина пыталась спасти мужчину, но оккупанты продолжили обстрелы. В это время ВСУ проводили аэроразведку и зафиксировали расстрел автомобиля. Понимая, что нужно спасти семью, они отправили дрон с запиской "Иди за мной", - говорится в сообщении.

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Женщина увидела дрон и пошла за ним, благодаря чему вышла к месту дислокации украинских военных.

"В это время оккупанты подошли к расстрелянному автомобилю и подумали, что мужчина умер. Они сбросили его тело в траншею на обочине дороги", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Раненый мужчина без сознания пролежал в канаве более 30 часов пролежал без сознания, после чего смог добраться до украинских военных.

Российским военным, который расстрелял авто с украинцами из крупнокалиберного пулемета, оказался житель Москвы, командир мотострелкового подразделения ВС РФ.

Расстрел волонтеров в Буче - что известно

Журналисты провели расследование "Буча: расстрел на Киево-Мироцкой" об убийстве российскими оккупантами трех волонтеров в начале оккупации Киевской области.

Настя, Сергей и Максим 4 марта 2022 года отправились из-под Киева, чтобы завезти корм для собак в приют в Забучье и навестить родителей одного из них. Их убили российские военных в Буче, на улице Киево-Мироцкой. Максим погиб от выстрела в голову, Настю и Сергея расстреляли, когда они пытались сбежать.

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