Противники сделали только то, что умеют - террор, убийства, запугивание, отметили в Херсонском облсовете.

Российские оккупанты специально расстреляли микроавтобус, которым эвакуировали людей с захваченной части Херсонской области, это спланированное, циничное военное преступление.

Расстрел автобуса на Херсонщине не может быть чей-то ошибкой, написал первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в своем Telegram-канале.

По его словам, число людей, которые ежедневно пытаются покинуть захваченную территорию, сильно ломает противникам "всю картинку "освобождения от нацизма" юга Украины и "счастливого местного населения, жаждущего присоединиться к русcкому миру".

"…Поэтому они сделали то, что только и умеют - террор, убийства, запугивание. С украинцами этот номер не проходит, твари. А за каждую загубленную жизнь заплатите сполна", - подчеркнул чиновник.

Напомним, российские оккупанты вторглись в Украину без объявления войны рано утром 24 февраля. Противникам удалось взять под контроль часть Херсонщины. Позже стало известно, что враги готовят на захваченной территории "референдум", чтобы легитимизировать "вхождение" южной части Украины в состав РФ.

1 августа сообщалось, что в районе поселка Долговое Херсонской области захватчики из противотанкового ракетного комплекса расстреляли эвакуационный микроавтобус, погибли три человека.

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