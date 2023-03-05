Родные расстрелянных надеются, что захватчики понесут наказание за свои ужасные преступления в Буче.

Журналисты "Суспильного" провели расследование "Буча: расстрел на Киево-Мироцкой" об убийстве российскими оккупантами трех волонтеров в начале оккупации Киевщины.

Настя, Сергей и Максим – трое друзей, которые 4 марта 2022 года отправились из-под Киева, чтобы завезти корм для собак в приют в Забучье и навестить родителей одного из них. Они стали жертвами российских военных в Буче, на улице Киево-Мироцкой. Максим погиб от выстрела в голову, Настю и Сергея расстреляли, когда они пытались сбежать.

Журналисты получили от анонимного источника видео с камер наблюдения и установили россиян, причастных к расстрелу волонтеров, и их командира, награжденного званием "Герой России". Собранные доказательства журналисты передали следователям.

Так, в Буче на Киево-Мироцкой проживали родители Сергея, поэтому волонтеры решили к ним заехать. Свой путь на авто в городке Настя снимала на видео. Друзья не знали, что впереди стоят российские оккупанты, а перед самым домом родителей Сергея захватчики уже убили человека и расстреляли автомобиль.

"Российские военные, которых зафиксировала камера наблюдения магазина на Киево-Мироцкой незадолго до убийства Владимира (соседа родителей Сергея), Максима, Насти и Сергея, возможно, и не нажимали на крючок", — предположили журналисты. Впрочем, пребывание их пятерки там может свидетельствовать об их причастности к преступлению, а также указывать на подразделение, военнослужащие которого за менее чем полтора часа на отрезке одной улицы в Буче убили 4 человека и ранили еще одного мужчину.

С помощью искусственного интеллекта журналисты распознавали лица россиян на видео. И единственный, кто казался более или менее похожим, - это 23-летний Давид Макаренко из Северной Осетии. Он проходил службу в 104-м гвардейском десантно-штурмовом полку с местом дислокации в селе Череха неподалеку Пскова.

Журналисты, назвавшиеся представителями военкомата, позвонили матери оккупанта Давида, она - воспитательница детсада. Женщина подтвердила его службу в 104-м полку.

Затем представители "Суспильного" позвонили и самому Давиду, придумав другую легенду. Он говорит, что действительно был в Буче, но к расстрелу гражданских якобы не причастен. Оккупант якобы с сержантом Дармограем и еще одним, позже ликвидированным, пошел по другой улице. Все они - из 104-го полка. По его словам, прямо пошли захватчики из 5-й и 6-й рот с подполковником Достигаевым.

Журналисты установили сержанта Дармограя, он до сих пор служит в ВС РФ. Вторым сержантом, имя которого Давид не мог вспомнить, вероятно, был Георгий Бурдули. Он, как и Давид - уроженец Северной Осетии, житель Подмосковья. Бурдули был ликвидирован 21 марта 2022 года.

На видео с камер наблюдения у одного из оккупантов гораздо лучшее обмундирование, рация и бинокль. Расследователи сразу предположили, что это - российский офицер. В сети они нашли несколько десятков фото подполковника Достигаева, сравнили его с изображениями на видео. Выяснилось, что на видео - командир второго батальона 104-го полка 76-й дивизии Достигаев, которого вспоминал Давид Макаренко.

О пребывании Достигаева в Буче свидетельствуют и украинские источники, и воспоминания тех, с кем он служил. Он - один из тех, кто командовал десантниками в Буче. Ему дали звание "Героя России" посмертно, свою смерть он нашел в Украине в мае 2022-го.

"По свидетельству Давида Макаренко, именно Достигаев утром 4 марта 2022 года повел 5 и 6 роты 104-го полка к месту на улице Киево-Мироцкой. Тому месту, с которого прицельно стреляли и убили четырех гражданских людей, которые не представляли никакой угрозы для вооруженных военных на БМД", — отмечают журналисты.

В этом же расследовании была доказана причастность российских военных этого полка к расстрелу семьи Чикмаревых и их соседей в Буче на следующий день.

Всю полученную информацию о российских палачах журналисты передали следователям. Родные расстрелянных надеются, что захватчики понесут наказание за свои ужасные преступления в Украине.

Освобождение Бучи

1 апреля 2022 года мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

После этого стали появляться данные о зверствах оккупантов. Россияне убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На фото из Бучи, которые затем появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Эти преступления захватчиков стали называть "бучанской резней".

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