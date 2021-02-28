От пожара в ковидной больнице в Черновцах погибли два человека / фото facebook.com/MNSCHE
Количество погибших от пожара в Черновицкой городской клинической больнице № 1 возросло до двух. Один из пострадавших скончался в ночь на 28 февраля.
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Об этом сообщается в утренней сводке на сайте ГСЧС.
Речь идет о 77-летнем мужчине, который получил тяжелые ожоги и находился в реанимации.
Пожар в ковид-больнице в Черновцах
- 27 февраля, в Черновцах в палате на 2-м этаже здания городской больницы № 1 произошел пожар, погиб пожилой мужчина.
- В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что в палате "загорелась кислородная трубка (хлопок)".
- Первый заместитель начальника Управления ГСЧС в Черновицкой области Александр Айсюк проинформировал, что в результате пожара в палате, где лечат больных COVID-19 пациентов, также пострадали два человека: один человек травмировался в результате пожара, а еще одна – надышалась угарным газом.
- Один из пострадавших находился в реанимационном отделении с ожогами 3-4 степени.
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