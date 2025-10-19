Православный праздник сегодня в народе называют Артемьев день.

20 октября по новому календарю в Украине православные чтят память великомученика Артемия Антиохийского. Какие обычаи и приметы связаны с датой и что за праздник сегодня церковный по старому стилю - рассказываем далее.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

20 октября (по старому стилю это дата 2 ноября) вспоминают великомученика Артемия Антиохийского, военачальника.

Артемий Антиохийский жил в IV веке. Он служил воеводой во времена правления императора Константина Великого, а по окончанию службы отправился в Египет. Там за его заслуги мужчину назначили наместником.

Видео дня

Но позже на императорский трон взошел Юлиан Отступник, который начал гонения на христиан. Артемий, видя такую несправедливость, не смог промолчать и выступил против императора. За это его схватили и долго пытали - хотели заставить отречься от христианства. Артемий был непреклонен, поэтому его казнили. Тело мученика тайно перевезли в Константинополь, частичка мощей святого находится в Киево-Печерской лавре.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю, мы рассказывали ранее - 20 октября православные чтят память мучеников Сергия и Вакха.

С какими молитвами обращаются к святому, обычаи дня и что нельзя делать сегодня

Святого Артемия считают покровителем военных. В день его памяти принято молиться за здоровье военнослужащих и их скорое и безопасное возвращение домой, где бы они ни были. Также в праздник молятся за здоровье и счастье близких и помогают нуждающимся.

В народе день прозвали Артемьев - в старину в эту дату военным делали подарки, угощали служивых.

День принято проводить в домашних заботах, готовясь к зиме. Считается, что все, что сделано в этот день, сохранится до весны. Поэтому 20 октября можно квасить капусту, заниматься другими заготовками на зиму, делать мелкий ремонт, чинить хозяйственные постройки.

В православный праздник сегодня Церковь предостерегает от ссор, конфликтов, осуждений, зависти и жадности. Нельзя унывать, отказывать в помощи. Святой Артемий отличался милосердием, поэтому в день его памяти важно также проявлять доброту и эмпатию по отношению к людям и животным.

Согласно народным приметам в праздник категорически запрещается повышать голос народствнников - криво сказанное слово способно надолго рассорить. Не советуют также в этот день чрезмерно веселиться и думать о плохом.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 20 октября - о чем говорит погода

По приметам дня в народе пытаются предсказать начало зимы и приближение холодов:

денек погожий выдался - такая погода продержится еще неделю;

галки и вороны шумят - жди скоро снега;

куры рано идут спать - будет мороз;

повернул ветер с запада - к длительным осадкам;

снег выпал на сухую землю - к теплу.

Одна из самых ярких примет говорит: пока с вишни не облетели листья, зима не наступит.

Вас также могут заинтересовать новости: