В сегодняшнюю дату принято поздравлять поваров и военных.

20 октября на планете чествуют кулинаров, а в православных традициях - военных. Праздник сегодня в Украине посвящается женскому здоровью. Народные верования запрещают украинцам лениться. Мы собрали все самые интересные сведения о сегодняшнем дне.

Какой сегодня праздник церковный

Римский военачальник Артемий Антиохийский вспоминается христианами по новому стилю. Он прославился тем, что даже под пытками отказался отречься от Христа. Если обратиться к старому календарю, то в нем праздник сегодня посвящался отшельнику Сергию Печерскому и мученику Вакху.

Какой сегодня праздник в Украине

20 октября родились двое выдающихся личностей украинского происхождения - драматург и знаток театра Яков Мамонтов, и легкоатлет Валерий Борзов.

Официально отмечается сегодня праздник День борьбы с заболеванием на рак молочной железы. Это самая распространенная онкологическая болезнь у женщин. Самым надежным способом диагностики считается маммография, которую украинок просят проходить раз в год.

Какой сегодня праздник в мире

20 октября празднуется Международный день кулинара и повара. Как понятно из названия, с ним нужно поздравить всех профессионалов и любителей готовки, а также пожелать кулинарных успехов.

Другие всемирные праздники сегодня - День авиадиспетчера, День профилактики остеопороза, День статистики, День ленивца, День предотвращения свинцовых отравлений.

Какой сегодня праздник в народе

Чтобы предсказать будущую погоду, в давние времена люди пользовались приметами:

если выпал снег, то он быстро растает и будет потепление;

чем больше грибов в лесу, тем больше снега ожидается зимой;

галки и грачи шумят - к ухудшению погоды;

если распогодилось, то еще три недели будет тепло.

Наши предки говорили, что этот день удачный для приготовления консервации и закладывания овощей на хранение. Крестьяне убирали в погребах и амбарах, боролись с мышами.

Зная, какой сегодня церковный праздник, можно помолиться Артемию о здоровье, благополучии и безопасности украинских военных, попросить скорейшей победы и возвращения воинов домой.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом безделье, перекладывание работы на других, нарушение обещаний. В этот день стоит быть осторожными со словами и делами, поскольку всё имеет большое значение. Также 20 октября - праздник, несчастливый для свадьбы и предложения о браке. Такая пара не будет счастливой.

