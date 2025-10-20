Употребление этого фрукта может помочь естественным образом сбалансировать уровень сахара в крови.

Манго от природы богаты сахаром, но также они содержат клетчатку, витамины и антиоксиданты. В частности, последние исследования доказывают, что употребление одного манго в день может поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Об этом пишет verywellhealth.

Во время недавнего исследования ученые пытались выяснить, как ежедневное употребление манго среднего размера влияет на уровень сахара в крови у людей с преддиабетом, состоянием, которое ухудшает реакцию организма на сахар.

"Хотя многие люди избегают этого фрукта из-за его относительно высокого содержания природного сахара, он содержит клетчатку, витамин С, каротиноиды и полифенолы, такие как мангиферин, кверцетин и галловая кислота", - объяснила Раэде Басири, доктор философии, RDN, доцент Университета Джорджа Мейсона и одна из авторов исследования.

По ее словам, в клинических исследованиях эти соединения связывают с улучшением чувствительности к инсулину и уменьшением воспаления.

Участники исследования ежедневно в течение 24 недель потребляли 300 г манго или гранола-батончик с аналогичной калорийностью. Ученые измеряли уровень сахара в крови натощак, HbA1c, инсулинорезистентность, чувствительность к инсулину и параметры тела через 6, 12 и 24 недели.

Самым заметным изменением среди здоровья участников было улучшение уровня глюкозы натощак и чувствительности к инсулину.

Почему употребление манго способствует поддержанию здорового уровня сахара в крови

Известно, что манго может содержать много сахара, однако оно также содержит и клетчатку, которая помогает контролировать уровень сахара в крови во время еды, замедляя пищеварение и предотвращая скачки сахара в крови. Кроме того, манго имеет более низкий гликемический индекс, из-за чего оно реже вызывает скачки сахара в крови.

"Различные продукты могут по-разному влиять на уровень сахара в крови, даже если они содержат одинаковое количество калорий, и это исследование является прекрасным примером этого", - объяснила Аманда Сауседа, магистр наук, диетолог, преподаватель по питанию в Калифорнийском государственном университете в Лонг-Бич и владелица The Mindful Gut.

Она добавила, что организм человека расщепляет и использует пищу не как отдельные питательные вещества.

"То, как упакована пища, что часто называют пищевой матрицей, может влиять на то, как наш организм на нее реагирует", - отметила диетолог.

Почему стоит сочетать фрукты с белком

Сауседа отметила, что манго, как и все фрукты, могут поддерживать здоровый уровень сахара в крови, ведь является прекрасным источником питательных веществ и клетчатки.

"Людям с преддиабетом может быть полезно сочетать эти фрукты с белком", - заверила она.

По ее словам, сочетание фруктов с источниками белка во время еды может помочь организму медленнее усваивать сахар, содержащийся в этих продуктах.

