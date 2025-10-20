Более половины людей время от времени ссорятся с родными из-за домашних запахов.

Неприятные запахи в доме являются одной из наиболее распространенных причин для ссор среди пар. Об этом пишет New York Post со ссылкой на новое исследование.

Сентябрьский опрос, организованный компанией Talker Research по заказу Lysol Air Sanitizer, охватил 2000 американцев, которые живут вместе с партнером, соседом по комнате или родственниками. Результаты исследования впечатляют: 58% респондентов признались, что из-за повторяющихся неприятных запахов в доме у них случались ссоры или неудобные разговоры. А 60% отметили, что такие "ароматы" домашнего быта портят атмосферу по крайней мере раз в неделю.

Главные "виновники" неприятных запахов - мусор, запахи после тренировок, шерсть домашних любимцев, а также специфические "ароматы" хобби - от рыболовного снаряжения до садовых инструментов. Среди тех, кто живет в паре, 41% прямо обвинял партнера в вони. Более того, 42% опрошенных испытывают напряжение или раздражение из-за запахов еженедельно, а для 29% это происходит несколько раз в неделю.

Интересно, что люди часто избегают прямых конфронтаций. Вместо этого 59% тайно проветривают комнаты, моют пол или брызгают освежителем воздуха за спиной "виновника". Почти половина (48%) даже игнорирует определенные помещения - чаще всего ванную, зону для животных или гостиную. А 52% мечтали (или даже планировали) заменить ковер, шторы или даже обувь, чтобы избавиться от стойкого аромата.

"Понятно, что повторяющиеся запахи в быту могут влиять на отношения и даже на то, как люди используют свои дома. Борьба с этими запахами может помочь сохранить дом уютным для всех", - говорит старший сотрудник по исследованиям и разработкам в Lysol Джошуа Мерфи.

