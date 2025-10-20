В начале недели, 20 октября, дождей в Украине поубавится, но теплее не станет. Осадки ожидаются в центре и на северо-востоке, а на западе и юге уже будет сухо. Температура днем +6°...+10°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +5°, днем +9°, дождь.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +10°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.
- В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.
- В Тернополе 20 октября ночью будет -2°, днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.
- В Виннице сегодня будет +4°...+10°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник ночью будет +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+10°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Черкассах сегодня будет ночью +4°, днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+10°, дождь.
- В Одессе 20 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +10°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +10°.
- В Запорожье температура ночью +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +4°, а днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +8°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +4°, днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +4°...+10°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +4°, днем +8°, небольшой дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +9°.
20 октября - какой сегодня праздник, приметы погоды
20 октября - великомученика Артемия. По приметам, если в этот день гремит гром, то зима будет бесснежной.