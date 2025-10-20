Осадков при этом будет меньше.

В начале недели, 20 октября, дождей в Украине поубавится, но теплее не станет. Осадки ожидаются в центре и на северо-востоке, а на западе и юге уже будет сухо. Температура днем +6°...+10°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +5°, днем +9°, дождь.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +10°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.

В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.

В Тернополе 20 октября ночью будет -2°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -2°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.

В Виннице сегодня будет +4°...+10°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник ночью будет +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+10°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черкассах сегодня будет ночью +4°, днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +4°...+10°, дождь.

В Одессе 20 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +10°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +4°, а днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +8°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +10°, облачно с прояснениями, дождь.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +4°...+10°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +4°, днем +8°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +9°.

20 октября - какой сегодня праздник, приметы погоды

20 октября - великомученика Артемия. По приметам, если в этот день гремит гром, то зима будет бесснежной.

Вас также могут заинтересовать новости: