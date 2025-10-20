Новые страны могут присоединиться к ЕС без права голоса.

В Европе рассматривают предложение об изменениии правил членства в Евросоюзе. Согласно новому механизму, новые страны могут присоединиться к ЕС без права голоса, что может сделать таких лидеров, как премьер-министр венгрии Виктор Орбан, более сговорчивыми к вступлению Украины в блок.

Как пишет Politico, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, предложение об изменении правил членства в ЕС находится на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми действующими странами. Идея заключается в том, что новые члены получат полные права после того, как ЕС полностью изменит свою систему функционирования, чтобы затруднить наложение вето отдельными странами.

"Будущие члены должны быть обязаны отказаться от права вето до тех пор, пока не будут реализованы ключевые институциональные реформы, такие как введение квалифицированного большинства в большинстве областей политики", — заявил Антон Хофрайтер, председатель Комитета по европейским делам Бундестага Германии. "Расширение не должно замедляться блокированием реформ отдельными государствами-членами ЕС".

Эта инициатива позволит странам, находящимся в настоящее время на пути к членству, таким как Украина, Молдова и Черногория, пользоваться многими преимуществами членства в ЕС, но без права вето — право, которое правительства ЕС всегда ценили как важнейший инструмент предотвращения нежелательной для них политики ЕС.

План присоединения новых членов без полного права голоса "гарантировал бы нам возможность действовать даже в расширенном ЕС", — заявил Хофрайтер. "Из обсуждений с представителями западнобалканских государств я получаю чёткие сигналы о том, что такой подход считается конструктивным и жизнеспособным".

В преддверии предстоящей оценки Комиссией состояния переговоров о расширении с различными странами-кандидатами один из дипломатов ЕС предположил, что Комиссия могла бы также попытаться ускорить процесс расширения, двигаясь вперед по переговорам без необходимости получения официального одобрения всех 27 стран ЕС каждый раз. Это также позволило бы избежать предоставления Орбану права вето на каждом этапе переговоров.

Украина и Евросоюз

Ранее вице-премьер-министр Украины Тарас Качка заявил, что лидеры Евросоюза могут подписать соглашение об открытии шести "кластеров" переговоров - юридических шагов на пути к членству в блоке - в декабре.

Также ранее президент Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не имеет права блокировать движение Украины к обретению членства в Евросоюзе и Украина будет в ЕС с Орбаном, или без.

