Для уменьшения воспаления и поддержания здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем издавна используют корицу. А еще, оказывается, эта специя помогает поддерживать уровень сахара в крови и контролировать вес. Об этом пишет Verywellhealth.

Как рассказала зарегистрированный диетолог-нутрициолог Джейми Джонсон, исследование, опубликованное в 2023 году в журнале BMC, показало, что корица у людей с диабетом второго типа или синдромом поликистозных яичников со временем снижает уровень сахара в крови на 0,1%, а уровень сахара в крови натощак - почти на 11 мг/дл (миллиграммов на децилитр).

Корица также может улучшить чувствительность к инсулину, измеряемую с помощью HOMA-IR. Такие результаты показало исследование, которое вышло 2019-го в издании Diabetes research clinical practice. Этот показатель отражает, насколько хорошо ваш организм реагирует на инсулин. Как известно, плохая чувствительность к инсулину, или инсулинорезистентность, является ключевым фактором развития диабета второго типа.

Отмечается, что большинство исследований, в которых изучалось влияние корицы на уровень сахара, были сосредоточены на людях с диабетом второго типа, поэтому польза этой специи для людей без диабета до сих пор не понятна.

Как корица снижает уровень сахара в крови

Исследование, опубликованное в издании MDPI 2022 года, показало, что корица способна снижать уровень сахара в крови несколькими способами. Она, в частности:

• усиливает активность рецепторов инсулина, что приводит к более эффективному выведению глюкозы из кровотока;

• способствует ощущению сытости;

• уменьшает воспаление, которое способствует развитию диабета второго типа;

• снижает уровень глюкозы после еды и замедляет пищеварение углеводов.

Сколько корицы нужно для снижения уровня сахара

В исследованиях использовались дозы корицы 0,5-6 граммов, что примерно эквивалентно 0,25-2,3 чайной ложки.

Диетолог советует в течение дня употреблять 0,5-1 чайную ложку корицы. По ее словам, чтобы заметить эффект, стоит есть эту специю в течение не менее восьми недель.

Ранее УНИАН писал о 7 травах и специях, которые могут снизить давление, и среди них была корица. Отмечалось, что она расширяет и расслабляет кровеносные сосуды, благодаря чему давление падает. Медики считают, что регулярное употребление корицы может поддерживать здоровое артериальное давление наряду с другими методами лечения.

