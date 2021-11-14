Полиция открыла производство по статье об убийстве по неосторожности.

На Львовщине во время охоты в Стрыйском районе погиб мужчина. Он получил огнестрельное ранение. Охотник хотел попасть в дичь, однако попал в другого человека.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Инцидент произошел 13 ноября. Охотники были в угодьях Стрыйского района. Один из них пытался подстрелить дичь из охотничьего ружья, но попал в мужчину.

62-летний мужчина подстрелил 66-летнего, в результате чего последний погиб. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 119 УК (Убийство по неосторожности). Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Если вина охотника будет доказана, ему может грозить ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее УНИАН уже сообщал о похожих инцидентах на охотах. Так, в Винницкой области охотник из ружья подстрелил мальчика, ребенок получил огнестрельное ранение грудной клетки и головы. А в Одесской области мужчина во время охоты застрелил своего друга. Он самостоятельно обратился в полицию и рассказал, что от ранения его товарищ погиб на месте.

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Автор: Полина Кузенко